Oasport.it - LIVE Fognini-Bublik 5-7, 5-7 ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: kazako più incisivo nei punti decisivi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.47 3 ace e 3 doppi falli per. Quest’oggi l’italiano ha conquistato il 64% deiiniziati con la prima, entrata nel 57% delle occasioni, ed il 55% con la seconda. 19.46ha chiuso il match con 15 ace e 7 doppi falli. Ilha vinto l’88% deicon la prima, entrata il 57% delle volte, ed il 50% con la seconda. 19.44 Nel complessoha giocato un’ottima partita. Sul match dell’italiano pesa il blackout avuto nell’undicesimo gioco del primo set, in cui ha commesso 4 gratuiti, e la scarsa incisività del servizio nel penultimo game del match. 19.42si aggiudica l’incontro in 1 ora e 28 minuti. Ilè stato piùneisfruttando le imprecisioni dinel fasi finali di entrambi i set. 19.