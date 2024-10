Oasport.it - LIVE Fognini-Bublik 5-6, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: il kazako serve per il primo set

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Bruttissimo errore dell’italiano che vanifica un’ottima risposta spedendo in rete il rovescio lungolinea dal centro del campo. 5-6 Break: si ferma in rete il rovescio lungolinea diche commette il quarto gratuito del game. 0-40vanifica un’ottima prima ad uscire spedendo in rete il dritto lungolinea. 0-30 Il dritto dal centro del ligure sbatte sul nastro e ricade nella sua metà campo.si lamenta con il giudice di sedia per essere infastidito dal continuo colloquio traed il suo coach. L’arbitro dell’incontro chiede aldi abbassare la voce. 0-15stecca il dritto in uscita dal servizio. 5-5 Gioco: arriva anche il quinto ace per il. 40-15 Ace, il quarto del match per