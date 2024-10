Temporeale.info - Latina / Consultazione dei verbali sarà online, la Provincia attiva un nuovo portale

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di lunedì 28 ottobre 2024)– La Poliziale, in collaborazione con la SOES S.p.A., si è dotata di un modernodei servizi, per fornire un servizio diretto in via telematica, a tutti i cittadini che richiedono supporto. In particolare, è prevista un’apposita sezione diper tutti coloro che hanno ricevuto un verbale di accertamento ed L'articolodei, launTemporeale Quotidiano.