L'Anp respinge la legge sull'Unrwa, 'Israele Stato fascista' (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'Autorità nazionale palestinese "ha respinto" il divieto delle attività dell'Unrwa approvato dal Parlamento israeliano che "mostra la trasformazione di Israele in uno Stato fascista". Lo riferisce un comunicato. "Rifiutiamo e condanniamo la legge" approvata da Israele, "non lo permetteremo", ha affermato in una dichiarazione Nabil Abu Rudeineh, portavoce della presidenza dell'Anp a Ramallah. Quotidiano.net - L'Anp respinge la legge sull'Unrwa, 'Israele Stato fascista' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'Autorità nazionale palestinese "ha respinto" il divieto delle attività dell'approvato dal Parlamento israeliano che "mostra la trasformazione diin uno". Lo riferisce un comunicato. "Rifiutiamo e condanniamo la" approvata da, "non lo permetteremo", ha affermato in una dichiarazione Nabil Abu Rudeineh, portavoce della presidenza dell'Anp a Ramallah.

L'Anp respinge la legge sull'Unrwa, 'Israele Stato fascista'

