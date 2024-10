Gqitalia.it - La Nike Air Force 1 Multi Material è un bellissimo mostro di Frankenstein

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Quella che state guardando è la nuovissimaAir, che da lontano sembra esattamente come tutte le Air1 bianche dagli anni '80 in poi. Ma c'è molto di più, credetemi. La AF1 Triple White è un classico assoluto. Introdotta per la prima volta oltre 40 anni fa, fu progettata da Bruce Kilgore come scarpa da basket performante. Alla fine è diventata parte dell'uniforme ufficiale della scena hip-hop di New York. Erano onnipresenti nell'Upper Manhattan, da cui deriva il soprannome Uptown della silhouette. Ed è anche il motivo per cui i veri newyorkesi come Timothée Chalamet le indossano ancora oggi.AirCon la, l'azienda americana di abbigliamento sportivo ha preso la sneaker originale e l'ha gettata in un grande frullatore.