Cultweb.it - La Marcia su Roma, Gabriele D’Annunzio e quell’incidente “galante” che cambiò la Storia

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)avrebbe potuto bloccare lasu, di fatto cambiando le sorti politiche e storiche dell’Italia. Su di lui, infatti, i vecchi liberali come Francesco Saverio Nitti puntavano per avere una sponda contro Mussolini. Invece, l’incontro che avrebbe dovuto avere luogo, il 15 agosto 1922, nella sua residenza del Vittoriale, non ci fu. E il Vate non riuscì a far desistere il futuro Duce dai suoi propositi, che si realizzarono il 28 ottobre del 1922, data in cui i fascisti attuarono un vero colpo di stato. Ma perché l’incontro non si tenne? Secondo lo storico Pietro Gibellini, già professore ordinario di Letteratura italiana all’Università Cà Foscari di Venezia, presidente dell’edizione nazionale delle opere di, fu colpa del temperamento focoso del poeta.