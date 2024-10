Quifinanza.it - La Manovra 2025 spacca la maggioranza, Lega e FI all’attacco su pensioni e tasse

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Crepe nelladi governo per le misure da approvare nella: nellae in Forza Italia c’è insoddisfazione per la direzione impressa da Giorgia Meloni al disegno di legge. Gli alleati chiedono una mediazione sue ciascuno punta a far passare misure che, se approvate, ne escluderebbero altre. Lo stallo alla messicana fra, FI e FdI riguarda una serie di temi: canone Rai, criptovalute,minime, web tax e Irpef. Non sono solo opposizione e sindacati a tuonare contro lagiunta in Parlamento mercoledì 23 ottobre: il testo non piace neppure allache lo ha proposto. Manifestazione dei pensionati contro laAnche i pensionati hanno espresso le loro preoccupazioni, scendendo in piazza da Nord a Sud nelle venti manifestazioni regionali indette dai Spi Flc-Cgil contro la legge di Bilancio.