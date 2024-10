Tpi.it - La Convention “Intelligenza da vendere” all’Auditorium Parco della Musica di Roma

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un algoritmo etico per un’economia responsabile, capace di cogliere l’opportunitàrivoluzione tecnologica per generare valore a beneficio dell’intera comunità nazionale. Sarà un Manifesto dell’algoretica d’impresa il lascitoinauguraleFondazione Guido Carli “da. Etica e impresa al tempo dell’IA”, in programma ail 22 novembre alle ore 17.30 nella Sala Petrassi dell’Auditorium. Dopo il saluto inizialePresidenteFondazione,na Liuzzo, e un videosaluto istituzionale del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, interverrà il PresidenteCommissione governativa sull’artificiale nell’informazione, Padre Paolo Benanti, in dialogo con il giornalista David Parenzo.