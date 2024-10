Ilfattoquotidiano.it - Íñigo Errejón dice addio alla politica per uno scandalo sessuale: in Spagna la sinistra trema

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Uno shock. L’unico termine che può dare la percezione della scossa avvertita in queste ore negli ambienti dellaradicale spagnola.Iñigo, co-fondatore con Pablo Iglesias di Podemos, costretto alle dimissioni da parlamentare, e di fatto da politico, per uno. È difficile capire el ‘trastorno’, lo stato confusionale, o forse dovremmo dire lo smarrimento, che pervade oggi lase non si fa un passo indietro. Podemos nasce in piazza, dgrande mobilitazione antisistema di dieci anni fa, quando, nel marzo del 2014, giovani avviarono una pacifica, gioiosa e impegnata occupazione di Puerta del Sol, epicentro di Madrid e del paese, per urlare un fragoroso nocorruzione e alle disuguaglianze. Quel movimento, sotto la guida dei due fondatori, travolse tutto e tardò poco a raggiungere le stanze più alte del potere.