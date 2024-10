Il sogno proibito del Pallone d’oro. Vinicius jr pronto per la nuova era (Di lunedì 28 ottobre 2024) Abituati da troppo tempo a guardare da lontano uno spettacolo riservato agli abitanti di altri pianeti calcistici, e comunque ormai troppo disillusi per fidarsi di un premio che spesso ha seguito logiche più di marketing che sportive, a questo lunedì che assegna il Pallone d’oro arriviamo con lo stupore di chi legge l’elenco dei candidati e ci ritrova finalmente la gratificazione di nomi credibili (e per la prima volta dal 2003 una doppia assenza, quella di Cristiano Ronaldo e Messi che hanno scelto pensionamenti dorati lontani dai riflettori sotto cui si sono accomodati a targhe alterne). Il più contento di tutti, comunque vada, dovrebbe essere Gian Piero Gasperini, stasera a Parigi. Sport.quotidiano.net - Il sogno proibito del Pallone d’oro. Vinicius jr pronto per la nuova era Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Abituati da troppo tempo a guardare da lontano uno spettacolo riservato agli abitanti di altri pianeti calcistici, e comunque ormai troppo disillusi per fidarsi di un premio che spesso ha seguito logiche più di marketing che sportive, a questo lunedì che assegna ilarriviamo con lo stupore di chi legge l’elenco dei candidati e ci ritrova finalmente la gratificazione di nomi credibili (e per la prima volta dal 2003 una doppia assenza, quella di Cristiano Ronaldo e Messi che hanno scelto pensionamenti dorati lontani dai riflettori sotto cui si sono accomodati a targhe alterne). Il più contento di tutti, comunque vada, dovrebbe essere Gian Piero Gasperini, stasera a Parigi.

Il sogno proibito del Pallone d’oro. Vinicius jr pronto per la nuova era

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il tennis ha bisogno della Var. Peccato che la Var sia un gran casino. Lo scrive The Athletic analizzando questa stramba discrepanza tra bisogno del progresso tecnologico nello sport, e i suoi problemi forse irrisolvibili. “Dall’introduzione del ... (Ilnapolista.it)

La pace manca dal Medio Oriente dal 1948 ed è legata al rifiuto di una parte importante dell'Islam di accettare lo Stato di Israele (Ilgiornale.it)

Oggi, a partire dalle 18:45, si conoscerà chi è il vincitore del Pallone d’Oro 2024. Cerimonia trasmessa in diretta tv, in streaming e in chiaro per l’occasione su Dazn. (msn.com)

La numero 10 giallorossa prenderà parte alla cerimonia di premiazione che si terrà lunedì a Parigi. Sarà lei l'unica rappresentante dell'Italia ... (ilromanista.eu)

(Diretta) "Vincerà il Pallone d'Oro non grazie alla prestazione di stasera, ma grazie a quello che ha fatto l'anno scorso" Carlo Ancelotti non ha dubbi: il Pallone d'Oro, che sarà assegnato ... (informazione.it)