Ilgiorno.it - Il ritorno dell’aviaria in Lombardia è un incubo: ultima stangata, abbattimenti e restrizioni

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Brescia, 28 ottobre 2024 – Dopo la peste suina africana e la blue tongue, che dovrebbe essere in fase di calo nella stagione fredda, c’è una terza epizoozia che si abbatte sul settore sul settore zootecnico. Ilinè stato certificato dall’istituto zooprofilattico, che ha confermato ufficialmente il primo caso di influenza aviaria lombardo nel Bresciano. L’aggiornamento periodico fatto dall’Istituto zooprofilattico delle Venezie evidenzia la presenza di otto focolai in Italia (al 18 ottobre) di cui la metà in, due a Brescia e due Cremona. In base a quanto comunicato dall’UO Veterinaria della Direzione generale Welfare di Regione, si tratta di allevamenti di tacchini per un totale di oltre 120mila animali. Già iniziate e quasi concluse le operazioni di abbattimento.