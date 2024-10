Gli scienziati vogliono perforare i vulcani dell’Islanda per generare energia illimitata (Di lunedì 28 ottobre 2024) È l’ambizioso obiettivo del progetto Krafla Magma Testbed, che perforerà la camera magmatica del vulcano Krafla, nel nord-est dell’Islanda: “Potrebbe offrire indizi su come funzionano i vulcani, oltre a produrre energia geotermica”. Fanpage.it - Gli scienziati vogliono perforare i vulcani dell’Islanda per generare energia illimitata Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È l’ambizioso obiettivo del progetto Krafla Magma Testbed, che perforerà la camera magmatica del vulcano Krafla, nel nord-est: “Potrebbe offrire indizi su come funzionano i, oltre a produrregeotermica”.

