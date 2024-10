Genova, per i datori di lavoro del barbiere di 19 anni decapitato la pm chiede l'ergastolo, "sono stati loro" (Di lunedì 28 ottobre 2024) La procura ritiene che il delitto sia stato premeditato, e aggravato dai motivi abietti e futili: "Tito e Bob non hanno avuto nessuna compassione”, Il pm Daniela Pischetola ha chiesto l’ergastolo per Tito e Bob i due barbieri egiziani imputati per l’omicidio del giovane Mahmoud Abdalla, il di Ilgiornaleditalia.it - Genova, per i datori di lavoro del barbiere di 19 anni decapitato la pm chiede l'ergastolo, "sono stati loro" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La procura ritiene che il delitto sia stato premeditato, e aggravato dai motivi abietti e futili: "Tito e Bob non hanno avuto nessuna compassione”, Il pm Daniela Pischetola ha chiesto l’per Tito e Bob i due barbieri egiziani imputati per l’omicidio del giovane Mahmoud Abdalla, il di

