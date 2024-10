Anteprima24.it - “Francesca è figlia di tutti noi”, l’ultima viaggio della bimba morta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“E’ il momento del silenzio.vicinanza discreta.preghiera”. E’ l’appello Don Angelo Di Gaeta, Parroco di Fontanarosa, che si appresta a celebrare il funerale di una bambina di appena dieci anni,D’Arienzo,schiacciata dal cancello di casa nel pomeriggio di sabato. Dopo che presso l’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento è stato effettuato l’esame esterno sul corpopiccola, confermando la morte per trauma cranico da schiacciamento, la salma è stata consegnata alla famiglia per poter permettere di organizzare l’ultimo saluto. Il rito si terrà nella giornata di martedì 29 ottobre nella Chiesa Madre e in concomitanza il sindaco di Fontanarosa, Pasquale Pescatore, ha proclamato il lutto cittadino e contesualmente si è impegnato ad intitolare un parco giochi alla memoriapiccola.