Fornitura di libri di testo per le famiglie meno abbienti, aumento di 4 milioni dei fondi già stanziati (Di lunedì 28 ottobre 2024) Buone notizie per le famiglie in difficoltà economica. Il Decreto Legge di attuazione del PNRR, approvato la scorsa settimana dal governo, ha previsto un incremento di 4 milioni di euro per il fondo destinato alla Fornitura gratuita di libri di testo.

Fornitura di libri di testo per le famiglie meno abbienti, aumento di 4 milioni dei fondi già stanziati

