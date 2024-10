Gaeta.it - Fondi in Rosa: una giornata di sport e solidarietà nel cuore della città

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, la manifestazione “in” ha richiamato circa cinquecento partecipanti, trasformando il centro storico in un palcoscenico die sensibilizzazione. Quella di domenica 27 ottobre è stata unacaratterizzata da un’innata voglia di partecipazione e dal calore umano, dedito non solo alla competizione, ma anche alla causaprevenzione. L’Olimpia Lazio, organizzatrice dell’evento, ha anche devoluto duemila euro al Comitato locale dell’Andos, sottolineando così l’importanzalotta contro i tumori al seno. Un percorso di emozioni e competizione La manifestazione ha preso il via con un’animata corsa di nove chilometri, che ha visto atleti provenienti da varieregione sfidarsi in un clima di spensieratezza e amicizia.