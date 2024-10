Fiorentina-Roma 5-1, Juric: “Io in discussione? Decidono altri” (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ivan Juric in discussione? L'allenatore della Roma rischia la panchina dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 sul campo della Fiorentina? "Dimissioni? Non ci ho mai pensato, assolutamente", dice in conferenza stampa. "Abbiamo fatto un grandissimo lavoro in questi 40 giorni ma oggi lo abbiamo buttato nel cesso, questa è la mia sensazione", dice Fiorentina-Roma 5-1, Juric: “Io in discussione? Decidono altri” L'Identità. Lidentita.it - Fiorentina-Roma 5-1, Juric: “Io in discussione? Decidono altri” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ivanin? L'allenatore dellarischia la panchina dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 sul campo della? "Dimissioni? Non ci ho mai pensato, assolutamente", dice in conferenza stampa. "Abbiamo fatto un grandissimo lavoro in questi 40 giorni ma oggi lo abbiamo buttato nel cesso, questa è la mia sensazione", dice5-1,: “Io in” L'Identità.

Fiorentina-Roma 5-1, Juric: “Io in discussione? Decidono altri”

