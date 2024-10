Fabio Fazio svela a Giorgia un desiderio. Lei: “L’hai detto eh!” (Di lunedì 28 ottobre 2024) Giorgia dopo le Auditions e i BootCamp ha debuttato alla guida dei Live Shows di X Factor lo scorso giovedì (ad avere la peggio sono stati i Dimensione Brama di Paola Iezzi, eliminati contro Pablo Murphy) e ha dato il meglio di sé! Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, la cantante ha ricevuto i complimenti del conduttore che si è lasciato andare a un desiderio: “Mi piacerebbe tantissimo fare un programma insieme!“. La cantante, orgogliosa, gli ha risposto: “L’hai detto, eh!“. “Mi piacerebbe tantissimo fare un programma insieme” @fabFazio e @Giorgia a #CTCF pic.twitter.com/qtDRaf60GO — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 27, 2024 Fabio Fazio e Giorgia sarebbero una bella coppia artistica: lui serioso e formale, lei più umana ed empatica. Ed è proprio questo il motivo per cui ha deciso di condurre X Factor al posto di fare la giudice. Biccy.it - Fabio Fazio svela a Giorgia un desiderio. Lei: “L’hai detto eh!” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)dopo le Auditions e i BootCamp ha debuttato alla guida dei Live Shows di X Factor lo scorso giovedì (ad avere la peggio sono stati i Dimensione Brama di Paola Iezzi, eliminati contro Pablo Murphy) e ha dato il meglio di sé! Ospite daa Che Tempo Che Fa, la cantante ha ricevuto i complimenti del conduttore che si è lasciato andare a un: “Mi piacerebbe tantissimo fare un programma insieme!“. La cantante, orgogliosa, gli ha risposto: “, eh!“. “Mi piacerebbe tantissimo fare un programma insieme” @fabe @a #CTCF pic.twitter.com/qtDRaf60GO — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 27, 2024sarebbero una bella coppia artistica: lui serioso e formale, lei più umana ed empatica. Ed è proprio questo il motivo per cui ha deciso di condurre X Factor al posto di fare la giudice.

