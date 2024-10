“È stato lui a spingerla”. Aurora morta a 13 anni cadendo dal balcone, la denuncia choc della sorella (Di lunedì 28 ottobre 2024) Aurora, una ragazza di soli 13 anni, è tragicamente morta a Piacenza dopo essere precipitata da un tetto. L’incidente, avvenuto venerdì mattina, ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato interrogativi su dinamiche relazionali giovanili e violenza. Aurora, di origine albanese e studentessa di un liceo, stava per compiere 14 anni e sembrava avere una vita piena di sogni e progetti, tra cui un viaggio a Parigi con la madre. Le circostanze della sua morte sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità. >> Meteo Halloween e ponte 1 novembre. Italiani avvisati, previsioni folli La Procura per i minorenni di Bologna ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, indagando il fidanzato 15enne che era con lei al momento della caduta. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), una ragazza di soli 13, è tragicamentea Piacenza dopo essere precipitata da un tetto. L’incidente, avvenuto venerdì mattina, ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato interrogativi su dinamiche relazionali giovanili e violenza., di origine albanese e studentessa di un liceo, stava per compiere 14e sembrava avere una vita piena di sogni e progetti, tra cui un viaggio a Parigi con la madre. Le circostanzesua morte sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità. >> Meteo Halloween e ponte 1 novembre. Italiani avvisati, previsioni folli La Procura per i minorenni di Bologna ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, indagando il fidanzato 15enne che era con lei al momentocaduta.

“È stato lui a spingerla”. Aurora morta a 13 anni cadendo dal balcone, la denuncia choc della sorella

