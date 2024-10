Lanazione.it - Duecento giovani all’evento ’Non berti la vita’

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Una grande partecipazione, soprattutto "da parte dei– racconta Manuela Lazzini della Misericordia –, il che fa ben sperare per il futuro". Torna in piazzala, l’iniziativa di concerto con la polizia municipale, che ha visto piazza Aranci piena didesiderosi di parteciparedi sabato sera. E’ stata una serata dedicata alla prevenzione contro l’abuso di alcol. Complessivamente hanno partecipato 200 ragazzi. Si tratta della terza edizione: come le precedenti due serate anche nell’ultima la partecipazione è stata ottima. "C’èra un percorso che i ragazzi dovevano fare a piedi con ausilio di simulatore di tasso alcolemico di 1,6 in visione notturna – spiega –. L’obiettivo era simulare lo stato di alterazione in modo da fargli capire la difficoltà una volta raggiunto quel tasso alcolemico.