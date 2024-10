Democrazia partecipata, ecco i progetti da finanziare: la scelta tocca ai messinesi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Oggi, lunedì 28 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13.30, nella sede della III Circoscrizione, in via Suor Maria Francesca Giannetto n. 29, a Camaro centro, si terrà l’Election Day riguardante la votazione dei cinque progetti ammessi per la realizzazione con i fondi destinati alla “Democrazia Messinatoday.it - Democrazia partecipata, ecco i progetti da finanziare: la scelta tocca ai messinesi Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Oggi, lunedì 28 ottobre, dalle ore 8.30 alle 13.30, nella sede della III Circoscrizione, in via Suor Maria Francesca Giannetto n. 29, a Camaro centro, si terrà l’Election Day riguardante la votazione dei cinqueammessi per la realizzazione con i fondi destinati alla “

Democrazia partecipata, ecco i progetti da finanziare: la scelta tocca ai messinesi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Election Day nella nuova sede della VI Circoscrizione di in via Consolare Pompea per votare i cinque progetti ammessi per la realizzazione con i fondi destinati alla “Democrazia Partecipata” per l’anno 2024. L'appuntamento è per martedì 22 ... (Messinatoday.it)

L’Amministrazione comunale di Messina ha ultimato l’iter per la presentazione e la selezione delle proposte civiche pervenute e ha indetto la votazione pubblica sui fondi da destinare ai progetti di Democrazia Partecipata 2024, secondo le ... (Messinatoday.it)

Il progetto più votato è stato "Mobilità pedonale aree ricreative a Trappeto Sud", proposto dal cittadino Giuseppe Nicotra. (meridionews.it)

È stato pubblicato all'albo pretorio on line del comune un avviso pubblico che mette a disposizione dei cittadini fondi regionali provenienti dal 2% del gettito IRPEF, destinati a finanziare progetti ... (comune.bagheria.pa.it)

I cittadini potranno presentare istanza fino alle ore 12 del 30 ottobre, tramite l’indirizzo Pec oppure presso l’Ufficio protocollo del Comune. Ciascun avente diritto può presentare una sola domanda T ... (itacanotizie.it)