Confiscati gli orologi sequestrati nella casa del boss Schiavone (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Concetta Bianco, difesa dall’avvocato Pasquale Diana, che chiedeva la restituzione di orologi sequestrati nel 2010 durante un’indagine penale riguardante suo marito e suo figlio, rispettivamente Francesco ‘Cicciariello’ Schiavone e Paolo Casertanews.it - Confiscati gli orologi sequestrati nella casa del boss Schiavone Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Concetta Bianco, difesa dall’avvocato Pasquale Diana, che chiedeva la restituzione dinel 2010 durante un’indagine penale riguardante suo marito e suo figlio, rispettivamente Francesco ‘Cicciariello’e Paolo

Confiscati gli orologi sequestrati nella casa del boss Schiavone

