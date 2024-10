Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio, video intervista The Bad Guy 2: «Luvi è spinta dall’amore universale» (Di lunedì 28 ottobre 2024) La nostra video intervista a Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio, protagonisti di The Bad Guy 2, seconda stagione della serie Prime video, presentata ad Alice nella città nell’ambito della Festa del Cinema di Roma Vi presentiamo la nostra video intervista a Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio, protagonisti di The Bad Guy 2 nei panni di Nino Scotellaro e Luvi, per la seconda stagione della serie Prime video, presentata ad Alice nella città nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. The Bad Guy 2 – Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi (foto Kimberley Ross – Prime video)The Bad Guy 2 cast e uscita Diretta da Giuseppe G. .com - Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio, video intervista The Bad Guy 2: «Luvi è spinta dall’amore universale» Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) La nostraLo, protagonisti di The Bad Guy 2, seconda stagione della serie Prime, presentata ad Alice nella città nell’ambito della Festa del Cinema di Roma Vi presentiamo la nostraLo, protagonisti di The Bad Guy 2 nei panni di Nino Scotellaro e, per la seconda stagione della serie Prime, presentata ad Alice nella città nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. The Bad Guy 2 –Lo(foto Kimberley Ross – Prime)The Bad Guy 2 cast e uscita Diretta da Giuseppe G.

Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio, video intervista The Bad Guy 2: «Luvi è spinta dall’amore universale»

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La second astagione della serie Bad Guy è stata presentata in anteprima nell'ambito del programma di Alice nella Città. Le attività stampa in presenza dei protagonisti Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolf ... (comingsoon.it)

ROMA – La seconda stagione di The Bad Guy di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi è in arrivo il 5 dicembre su Prime Video. Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), è un integerrimo pubblico ministero sici ... (msn.com)

Dal 5 dicembre su Prime Video la seconda stagione di 'The bad guy' con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e (new entry) Stefano Accorsi. In questo capitolo il giudice integerrimo, tradito e accusato di ... (repubblica.it)

Roma, 25 ott. (askanews) - Presentati in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, i primi due episodi di "The Bad Guy - seconda stagione", dal 5 dic ... (msn.com)

The Bad Guy - Seconda stagione. torna la serie Prime italiana di grande successo con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi dal 5 dicembre, tra vendetta e giustizia ... (cinema.icrewplay.com)