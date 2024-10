Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Viviani guida l'esercito degli svincolati per il 2025

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – Per far scattare l'allarme rosso è ancora presto, ma nelnon avere un contratto per l'anno prossimo quando ormai il calendario parla di fine ottobre non è esattamente un bel segnale: specialmente per quei corridori non più giovanissimi che, in questi casi, rischiano seriamente di dover prendere, loro malgrado, decisioni drastiche. Gliper ilParlando di casa Italia, potrebbe essere il caso di Elia, in scadenza con la Ineos Grenadiers ma, in teoria, ancora desideroso di proseguire la carriera su strada mettendo addirittura nel mirino il Giro d'Italia, che vedrà la luce il 12 novembre: per il veronese l'idea ventilata da qualcuno di appendere la bici al chiodo per entrare nello staff di Marco Villa, ct della pista, sembra ancora lontana.