Cassa integrazione in deroga | una festa al buio

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arezzo, 28 ottobre 2024 –in: unaalCgil, Filctem e Fiom denunciano l’insufficienza del provvedimento ministeriale per il comparto moda “Ci dispiace non condividere l’entusiastico commento della sindaca Chiassai che ha valutato come “bellissima” la notizia che ci saranno 8 settimane diinper il comparto moda. Talmente bella – commenta il segretario provinciale della Cgil, Alessandro Tracchi – da indurre il sottosegretario Durigon a giungere in Valdarno per incontrare imprenditori e giornalisti”. La Cgil ammette che sarebbe stata la prima a farse il provvedimento del Governo fosse davvero capace di tirar fuori dalle secche della crisi un settore economico fondamentale per il Valdarno. “Definire bellissima questa notizia è come dire che il Governo ha aumentato le pensioni al minimo.