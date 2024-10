Bucci batte Orlando: la Liguria del dopo-Toti sceglie ancora la destra. Il sindaco crolla a Genova, ma si salva grazie ai voti di Scajola nel Ponente (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nonostante lo scandalo giudiziario, la Liguria sceglie ancora un governatore di centrodestra. Il successore di Giovanni Toti, dimessosi dopo l’arresto per corruzione (ha raggiunto un accordo di patteggiamento con la Procura) sarà il sindaco di Genova Marco Bucci, convinto a candidarsi dalla premier Giorgia Meloni per provare a vincere una sfida difficilissima. Il manager “civico” scoperto dalla Lega ce l’ha fatta, ma con una fatica notevole: ha prevalso su Andrea Orlando, tre volte ministro dem e peso massimo schierato dal centrosinistra, per appena settemila voti, il 48,7% contro il 47,4. Ilfattoquotidiano.it - Bucci batte Orlando: la Liguria del dopo-Toti sceglie ancora la destra. Il sindaco crolla a Genova, ma si salva grazie ai voti di Scajola nel Ponente Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nonostante lo scandalo giudiziario, laun governatore di centro. Il successore di Giovanni, dimessosil’arresto per corruzione (ha raggiunto un accordo di patteggiamento con la Procura) sarà ildiMarco, convinto a candidarsi dalla premier Giorgia Meloni per provare a vincere una sfida difficilissima. Il manager “civico” scoperto dalla Lega ce l’ha fatta, ma con una fatica notevole: ha prevalso su Andrea, tre volte ministro dem e peso massimo schierato dal centrosinistra, per appena settemila, il 48,7% contro il 47,4.

