BMW Skytop V8 Roadster, a volte la bellezza "vince" – FOTO

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Diciamoci la verità: talvolta, negli ultimi anni, le scelte di BMW in tema di car design sono state non meno che controverse, facendo spesso (spessissimo) storcere il naso a critica e pubblico. Un prezzo da mettere in conto per inseguire l’innovatività a tutti i costi; ambizione peraltro lodevole. Fortunatamente, però, succede che fra tante spine nasca una rosa: come la BMWV8. La vettura era stata presentata come prototipo lo scorso maggio, al concorso d’eleganza di Villa d’Este, incontrando il favore di molti collezionisti – amanti del marchio e non – per via del suo sapiente mix estetico, fra classico e moderno. Cofano lungo, abitacolo biposto, silhouette slanciata, sembianze da auto targa tradizionale (con tettino asportabile) ma con gruppi ottici minimalisti e tutti gli stilemi classici di BMW reinterpretati in chiave contemporanea.