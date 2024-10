Quotidiano.net - Bellezza, gli italiani spendono 24 miliardi di euro l’anno

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – Un popolo di santi, poeti, navigatori ed esteti. È forse questo il miglior aggiornamento possibile, per la nota definizione degli. Narcisi, maestri del selfie, dedicano sempre più tempo e risorse alla cura del proprio corpo. E i dati lo confermano. Il report di Skineco Un’indagine dell’associazione italiana di ecodermatologia, Skineco, ci dice infatti che gli24diper la cura del proprio corpo, il che comprende sia parrucchieri che trattamenti die prodotti. Negli ultimi 10 anni, in particolare, c’è stato un +31,5% del volume d’affari per quanto concerne la cosmetica, cioè per prodotti per il viso, i capelli, l’igiene intima, con un totale di spesa pari a 12,5