La Federazione Russa, conducendo la sua cinica guerra contro l'Ucraina, utilizza una vasta gamma di metodi aggressivi e illegali, non fermandosi davanti a nessuna forma di brutalità. Tra le violazioni evidenziate dai media internazionali e dalle organizzazioni, si segnalano ripetuti attacchi alle infrastrutture civili, bombardamenti deliberati di quartieri residenziali e l'uso di tattiche d'assedio che causano una catastrofe umanitaria. Ai crimini di guerra della Russia si aggiungono anche sospetti di violazioni gravi della Convenzione di Ginevra e del diritto internazionale umanitario attraverso l'uso di Armi chimiche contro le forze di difesa ucraine. Nel mese di aprile 2022, i militari ucraini hanno segnalato un presunto utilizzo da parte della Russia di sostanze tossiche sconosciute durante gli attacchi sulla città di Mariupol.

Armi chimiche in Ucraina, l'urgenza di una risposta internazionale. Scrive l'amb. Melnyk

