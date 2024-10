.com - Allievi / Calcio giovanile, un campionato provinciale con tante ‘belle speranze’

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il punto sul Girone 8 con Antonio Rota della Accademy CFC: “la costituzione dei gironi non è molto coerente ma è giusto che vada data a tutti la possibilità di poter competere per poter acccedere potenzialmente alla fase regionale” VALLESINA, 28 ottobre 2024 – Iniziato il Girone di ritorno dele questa settimana è previsto il turno infrasettimanale. Restano in cinque a punteggio pieno: Moie Vallesina, Biagio Nazzaro, Palombina, Ancona, Giovane Ancona Antonio Rota Il punto sulcon Antonio Rota allenatore dell’Academy CFC. “È un piacere poter esprimere delle considerazioni in merito alla faseed in particolare del nostro girone ovvero l’ 8” ci ha detto – “La prima considerazione a cui tengo è quella di poter esprimere un’opinione in merito alla formulazione di tali gironi.