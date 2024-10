361magazine.com - Alessandra Amoroso torna in radio con il nuovo singolo. Le date del tour

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)incon il“SI METTE MALE”, scritto e prodotto da TANANAI, fuori venerdì 1 novembre Dopo il successo di “Mezzo rotto” feat. Bigmama,incon il“SI METTE MALE” (Epic / Sony Music), firmato da TANANAI, fuori ovunque venerdì 1 novembre e da ora in pre-save e pre-add qui: https://Epic.lnk.to/Simettemale Il brano, scritto e prodotto da Tananai e Simonetta, insieme a Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion, con i qualiha lavorato in studio per trasferire all’interno delle sonorità del brano anche il suo immaginario artistico e musicale, è un midtempo accattivante che racconta di qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare.