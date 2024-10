Volley, Serie B2: Gbt Volley Palermo vince a Messina contro La Saracena (Di domenica 27 ottobre 2024) E' sempre più consapevole dei propri mezzi la Gbt Volley Palermo che nella terza giornata del campionato di pallavolo femminile di Serie B2 girone L conquista i primi punti in trasferta al PalaMangano di Sant'Agata di Militello contro la Saracena Volley Messina. Reduce dalla vittoria casalinga Palermotoday.it - Volley, Serie B2: Gbt Volley Palermo vince a Messina contro La Saracena Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) E' sempre più consapevole dei propri mezzi la Gbtche nella terza giornata del campionato di pallavolo femminile diB2 girone L conquista i primi punti in trasferta al PalaMangano di Sant'Agata di Militellola. Reduce dalla vittoria casalinga

