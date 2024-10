Inter-news.it - VIDEO – Stankovic, la perla su punizione! Inter soddisfatta

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Aleksandar, alla sua prima esperienza tra i professionisti dopo la trafila nelle giovanili dell’, ha trovato il suo primo gol in Lucerna-Yverdon Sport. Unasuda ricordare PRIMO GOL TRA I PROFESSIONISTI – Aleksandar, dopo la trafila con le giovanili dell’, inizia a mostrare il suo valore. Proprio ieri ha infatti trovato il primo gol con la maglia del Lucerna nel campionato svizzero, con unafantastica che non è però bastata alla sua squadra per evitare la sconfitta casalinga contro l’Yverdon Sport. Nonostante il risultato, si tratta assolutamente di un momento da ricordare per il centrocampista di proprietà dell’, che sta facendo i suoi primi passi proprio nel calcio professionistico. Un gol, il suo, che ricorda già le caratteristiche del padre Dejan, storico centrocampista nerazzurro.