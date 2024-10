VIDEO | La lista "Riformisti Emilia - Romagna Futura" presenta i suoi candidati (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono stati presentati nella giornata di sabato 26 ottobre davanti ai cancelli della Maserati, i candidati per la lista Riformisti Emilia Romagna Futura con Michele De Pascale come candidato alla presidenza della regione. Modenatoday.it - VIDEO | La lista "Riformisti Emilia - Romagna Futura" presenta i suoi candidati Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono statiti nella giornata di sabato 26 ottobre davanti ai cancelli della Maserati, iper lacon Michele De Pascale come candidato alla presidenza della regione.

