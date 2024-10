Isaechia.it - Verissimo, Paola Caruso: “Finalmente mi sposo!”. Ecco chi è il futuro marito e quando verranno celebrate le nozze

(Di domenica 27 ottobre 2024), per anni volto di Avanti un Altro, ha raccontato aogni tappa della sua vita, in cui non sono mai mancate difficoltà. Oltre alla sua infanzia difficile, la showgirl si trova a combattere ogni giorno l’improvvisa malattia del suo piccolo Michele, senza poterne dividere il peso con una figura paterna.ha infatti dichiarato di averlo cresciuto dal primo momento in totale solitudine. Recentemente aveva svelato proprio a Silvia Toffanin di aver trovatola felicità accanto ad un compagno che la fa sentire amata. Oggi, ospite in una nuova puntata del contenitore televisivo pomeridiano, ha svelato qualcosa in più: Mi! Lui è Gianmarco, ancora non ci credo Silvia! E’ il sogno di tutte le donne, il giorno che tutte le donne aspettano. Il matrimonio, l’uomo della propria vita Io sono arrivata a trentanove anni e non mi sono mai sposata.