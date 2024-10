Lanazione.it - Un’altra notte con l’acqua alla gola. Nel Pisano e a Cecina non c’è tregua

(Di domenica 27 ottobre 2024) di Gabriele Nuti Una sequenza incredibile di disastri e di danni.conper l’Alta Valdera, la Valdi. Ponti crollati, strade chiuse, frane. Quindici persone salvate dai vigili del fuoco arrivati da mezza Toscana nelle aree alluvionate. Quattordici sono state trovate sui tetti delle auto sommerse dalnelle zone di Santa Luce, Castellina e Riparbella in provincia di Pisa. Veicoli che correvano nelalta come fossero imbarcazioni. Sempre a Santa Luce i pompieri hanno salvato un uomo che chiedeva aiuto in mezzo agli arbusti. E’ stato portato all’asciutto da squadre di vigili volontari e di specialisti fluviali richiamati dalle sue grida. Cittadini impauriti, arrabbiati ed esausti. Attività e imprese in ginocchio.