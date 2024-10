Gaeta.it - Tragedia a Piacenza: indagini in corso sulla morte di una 13enne, familiari chiedono giustizia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una tragica vicenda ha scosso la comunità divenerdì 25 ottobre, quando una ragazza di 13 anni è caduta dal suo appartamento, perdendo la vita in circostanze che sollevano interrogativi inquietanti. Idella giovane, in particolare la madre e la sorella, escludono categoricamente l’ipotesi di suicidio o di caduta accidentale. Lesono ora in mano al sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna e al nucleo investigativo dei carabinieri, i quali lavorano incessantemente per chiarire la dinamica dell’incidente. Le dichiarazioni dell’avvocato della madre L’avvocato Lorenza Dordoni, incaricata di difendere la madre della tredicenne, ha rilasciato dichiarazioni significativesituazione attuale delle