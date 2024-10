Tra Parma ed Empoli finisce in parità, Charpentier evita il ko a Pecchia: Bonny sbaglia un rigore (Di domenica 27 ottobre 2024) Tra Parma ed Empoli vince l'equilibrio. Al Tardini termina 1-1 una sfida importante per il cammino verso la salvezza delle due squadra. Autogol di Coulibaly nel primo tempo poi il pareggio firmato Charpentier. Nel finale gli emiliani falliscono un rigore con Bonny. Fanpage.it - Tra Parma ed Empoli finisce in parità, Charpentier evita il ko a Pecchia: Bonny sbaglia un rigore Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Traedvince l'equilibrio. Al Tardini termina 1-1 una sfida importante per il cammino verso la salvezza delle due squadra. Autogol di Coulibaly nel primo tempo poi il pareggio firmato. Nel finale gli emiliani falliscono uncon

