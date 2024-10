Thiago Motta:«Abbiamo sofferto nella fase difensiva. Vedo Danilo un po’ meglio di Gatti per impostazione» (Di domenica 27 ottobre 2024) Thiago Motta ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con l‘Inter a San Siro. Le parole di Thiago Motta Con i cambi la partita è cambiata. «Sì ma con tante situazioni dove siamo stati in svantaggio, delle situazioni complicate siamo riusciti a stare in partita. Dopo il quarto gol è diventato più difficile. Sono successe tante cose, a tratti abbiammo fatto molto bene, a tratti no». Quattro gol subiti. «Possiamo migliorare su tutto, come dico sempre ogni partita è diversa. Oggi Abbiamo sofferto nella fase difensiva, al di là della squadra forte che avevamo di fronte. Dall’altra parte Abbiamo attaccato, creando pericolo. E’ stata una partita aperta dove entrambe le squadre hanno fatto una partita corretta». A sinistra l’Inter sviluppa meglio il gioco. Lì siete stati pericolosi. «Abbiamo giocatori da quella parte in forma come Cambiaso, Conceição. Ilnapolista.it - Thiago Motta:«Abbiamo sofferto nella fase difensiva. Vedo Danilo un po’ meglio di Gatti per impostazione» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024)ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con l‘Inter a San Siro. Le parole diCon i cambi la partita è cambiata. «Sì ma con tante situazioni dove siamo stati in svantaggio, delle situazioni complicate siamo riusciti a stare in partita. Dopo il quarto gol è diventato più difficile. Sono successe tante cose, a tratti abbiammo fatto molto bene, a tratti no». Quattro gol subiti. «Possiamo migliorare su tutto, come dico sempre ogni partita è diversa. Oggi, al di là della squadra forte che avevamo di fronte. Dall’altra parteattaccato, creando pericolo. E’ stata una partita aperta dove entrambe le squadre hanno fatto una partita corretta». A sinistra l’Inter sviluppail gioco. Lì siete stati pericolosi. «giocatori da quella parte in forma come Cambiaso, Conceição.

