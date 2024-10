Quotidiano.net - Sulla innovativa P7+ adesso sbarca l’Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’onda cinese bracca Tesla. La berlina elettrica Xpeng P7+ è stata presentata come il primo veicolo AI-based al mondo.nelle auto, insieme a tecnologie di guida autonoma di ultima generazione, e l’ambizione della Casa fondata nel 2014 a Guangzhou ma con uffici di progettazione e sviluppo a Mountain View, in California, rappresentano un cocktail speciale. Xpeng, prossima all’arrivo anche sul mercato italiano, con P7+ ambisce a concorrere con le auto di Elon Musk grazie a funzionalità avanzate che includono la capacità di apprendere dai comportamenti e dalle preferenze dei singoli utenti. La vettura integra in maniera trasversale la tecnologia IA avanzata nel telaio, nel gruppo propulsore, nel sistema di guida, nell’abitacolo smart e nella Hawkeye Visual Solution, che migliora la comprensione del tempo e dello spazio negli ambienti circostanti.