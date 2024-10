S&P: “Sempre meno contanti in Europa, ma il 60% resiste” (Di domenica 27 ottobre 2024) ROMA – L’Europa potrebbe orientarsi verso un maggior numero di pagamenti digitali entro il 2030. Questo nonostante recenti sondaggi della Banca Centrale Europea indichino che circa il 60% della popolazione dell’Eurozona apprezza ancora la possibilità di pagare in contanti. Lo si legge in una recente analisi di S&P. Alcune grandi banche europee stanno lanciando la European Payments Initiative (Epi) come soluzione di pagamento alternativa per contrapporsi al dominio dei giganti statunitensi del settore dei pagamenti. Con l’Epi queste banche mirano a proteggere la propria rilevanza nello scenario dei pagamenti e a tutelarsi dai cambiamenti tecnologici. L’Epi ha già introdotto il suo portafoglio digitale in Francia nell’ottobre 2024, e si prevede che Lussemburgo e Paesi Bassi ne seguiranno l’esempio. Lopinionista.it - S&P: “Sempre meno contanti in Europa, ma il 60% resiste” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di domenica 27 ottobre 2024) ROMA – L’potrebbe orientarsi verso un maggior numero di pagamenti digitali entro il 2030. Questo nonostante recenti sondaggi della Banca Centrale Europea indichino che circa il 60% della popolazione dell’Eurozona apprezza ancora la possibilità di pagare in. Lo si legge in una recente analisi di S&P. Alcune grandi banche europee stanno lanciando la European Payments Initiative (Epi) come soluzione di pagamento alternativa per contrapporsi al dominio dei giganti statunitensi del settore dei pagamenti. Con l’Epi queste banche mirano a proteggere la propria rilevanza nello scenario dei pagamenti e a tutelarsi dai cambiamenti tecnologici. L’Epi ha già introdotto il suo portafoglio digitale in Francia nell’ottobre 2024, e si prevede che Lussemburgo e Paesi Bassi ne seguiranno l’esempio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele s’interroga: avvertimento o prima «tappa» di una escalation? Per l’ultradestra «è solo l’inizio» - Un sondaggio, commissionato prima del raid di venerdì notte, dice che il 73% degl’israeliani vorrebbe chiudere almeno la guerra di Gaza e l’80% chiede una commissione d’inchiesta sul 7 Ottobre. Solo i ... (corriere.it)

'A Teheran colpiti S-300 aeroporto, base segreta Parchin' - (ANSA) - TEL AVIV, 26 OTT - Due funzionari iraniani, uno membro delle guardie della rivoluzione (Irgc) , hanno riferito al New York Times che Israele ha attaccato tra l'altro il sistema di difesa aere ... (msn.com)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko's Choice arriva su PS5 e Xbox Series X|S - Il publisher Daedalic Entertainment e gli sviluppatori di Mimimi Games hanno annunciato che Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S. Il lancio sull ... (msn.com)

BMW S 1000 R: nuovo modello per il 2025? Ecco come potrebbe cambiare - Sul web trapelano alcuni render dell'ipotetico nuovo design della BMW S 1000 R, la naked tedesca da più di 160 CV. Ecco come potrebbe aggiornarsi nel modello 2025, la vedremo a EICMA? (msn.com)