Sorride ancora il Team Altamura: stesa la Juve Next Gen per 2-0 (Di domenica 27 ottobre 2024) Arriva la seconda vittoria consecutiva per il Team Altamura, la prima allo stadio San Nicola: i biancorossi hanno infatti avuto la meglio per 2-0 sulla Juventus Next Gen.I padroni di casa hanno sbloccato la gara al 49' del primo tempo grazie a Palermo, chiudendo i giochi definitivamente al Baritoday.it - Sorride ancora il Team Altamura: stesa la Juve Next Gen per 2-0 Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Arriva la seconda vittoria consecutiva per il, la prima allo stadio San Nicola: i biancorossi hanno infatti avuto la meglio per 2-0 sullantusGen.I padroni di casa hanno sbloccato la gara al 49' del primo tempo grazie a Palermo, chiudendo i giochi definitivamente al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Convocati Juventus Next Gen per il Team Altamura: assenze pesanti e due rientri. La lista di Montero - Convocati Juventus Next Gen per il Team Altamura: diramata la lista di mister Montero per la sfida di campionato in programma al San Nicola di Bari Trasferta in Puglia per la Juventus Next Gen in occa ... (juventusnews24.com)

TJ - TEAM ALTAMURA-JUVENTUS NEXT GEN 1-0, Palermo regala il vantaggio ai locali - 14:00 - Amiche ed amici di Tuttojuve.com, buon pomeriggio e buona domenica da Giuseppe Giannone, che vi dà il benvenuto alla diretta testuale di Team Altamura-Juventus Next Gen, match valido per l'11 ... (tuttojuve.com)

Soccer Altamura ko in Coppa Italia contro il Santeramo - Arriva la prima sconfitta stagionale per la Soccer Altamura, che perde 2-3 nel turno di andata del primo turno di Coppa Puglia contro un FC Santeramo cinico e bravo a sfruttare gli errori dei biancoro ... (altamuralife.it)

Team Altamura, Di Donato: "Impossibile non aver ancora segnato e vinto al San Nicola" - Alla vigilia del match contro la Juventus Next Gen, l'allenatore della Team Altamura Daniele Di Donato ha rilasciato delle dichiarazioni. Di seguito, le sue parole. Sulla ... (tuttocalciopuglia.com)