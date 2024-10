Sonia Bruganelli, la verità su Paolo Bonolis e Angelo Madonia: “Devo capire cosa voglio” (Di domenica 27 ottobre 2024) Una delle interviste più attese di questa stagione di Domenica In è senza dubbio quella a Sonia Bruganelli, che si è svolta oggi, domenica 27 ottobre. Il ben noto personaggio televisivo è da anni sulla bocca di tutti, nel bene e nel male. È sempre difficile riuscire a interpretare il suo pensiero, dal momento che non si ha bene un’idea dei confini del suo lato reale e del suo personaggio. Svariati i temi fronteggiati in questa chiacchierata nello studio di Rai 1, dalla morte di suo padre alla storia con Angelo Madonia. La morte del padre e Paolo Bonolis Uno dei grandi e drammatici snodi dell’esistenza di Sonia Bruganelli è stata la morte di suo padre. Un momento che l’ha sconvolta e che, parole sue, ha cambiato la sua vita: “È morto in cinque minuti. Aveva 70 anni, non fumava o beveva. Una sera si è sentita male, ha chiesto una camomilla a mia mamma e lei è andata a fargliela. Dilei.it - Sonia Bruganelli, la verità su Paolo Bonolis e Angelo Madonia: “Devo capire cosa voglio” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Una delle interviste più attese di questa stagione di Domenica In è senza dubbio quella a, che si è svolta oggi, domenica 27 ottobre. Il ben noto personaggio televisivo è da anni sulla bocca di tutti, nel bene e nel male. È sempre difficile riuscire a interpretare il suo pensiero, dal momento che non si ha bene un’idea dei confini del suo lato reale e del suo personaggio. Svariati i temi fronteggiati in questa chiacchierata nello studio di Rai 1, dalla morte di suo padre alla storia con. La morte del padre eUno dei grandi e drammatici snodi dell’esistenza diè stata la morte di suo padre. Un momento che l’ha sconvolta e che, parole sue, ha cambiato la sua vita: “È morto in cinque minuti. Aveva 70 anni, non fumava o beveva. Una sera si è sentita male, ha chiesto una camomilla a mia mamma e lei è andata a fargliela.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sonia Bruganelli: “Tornare con Paolo Bonolis? Forse scapperebbe…”/ “Ora devo capire cosa voglio” - Sonia Bruganelli, l’amore nella sua vita tra presente, passato e futuro: il racconto di oggi ospite di Mara Venier a Domenica In. (ilsussidiario.net)

Sonia Bruganelli: «Matrimonio con Bonolis? Mi sento in colpa. Ecco perché volevo il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando» - Sonia Bruganelli è stata ospite a Domenica In dove si è raccontata a cuore aperto: «Io non posso dire che "gli occhi della tigre" non mi siano appartenuti ... (msn.com)

Sonia Bruganelli risponde alle critiche: un’intervista sincera a Domenica In - Sonia Bruganelli si racconta in un'intervista a Domenica In, affrontando le critiche ricevute, la perdita del padre e le sfide relazionali con Paolo Bonolis, riflettendo sulla sua carriera e resilienz ... (ecodelcinema.com)

Sonia Bruganelli oggi a Domenica In. «Mia figlia vive con Paolo, ma non l'ho abbandonata» - Sonia Bruganelli è pronta a rispondere alle critiche che sta ricevendo a Ballando con le Stelle 2024, lo farà oggi da Mara Venier. L'ex moglie di Paolo Bonolis ... (ilgazzettino.it)