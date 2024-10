Solopaca, maltrattamenti in famiglia: braccialetto elettronico per un 51enne (Di domenica 27 ottobre 2024) Comunicato Stampa All’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, Ufficiali e Agenti di p.g del Commissariato di Telese Terme hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento Continua L'articolo Solopaca, maltrattamenti in famiglia: braccialetto elettronico per un 51enne proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Solopaca, maltrattamenti in famiglia: braccialetto elettronico per un 51enne Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Comunicato Stampa All’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, Ufficiali e Agenti di p.g del Commissariato di Telese Terme hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento Continua L'articoloinper unproviene da Fremondoweb.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Solopaca, maltrattamenti in famiglia: braccialetto elettronico per un 51enne - nei confronti di un 51enne abitante in Solopaca (BN) e gravemente indiziato dei delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravante nei confronti della coniuge. Le indagini venivano avviate in ... (fremondoweb.com)

Esecuzione di misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare - All’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, Ufficiali e Agenti di p.g del Commissariato di Telese Terme hanno dato esecuzione all’ordinanza di applica ... (irpinia24.it)

Maltratta la compagna: divieti e «braccialetto» - Divieto di avvicinamento alla compagna e ai luoghi da lei frequentati dalla stessa con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri e braccialetto elettronico per un 32enne di ... (ilmattino.it)

Maltratta la compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 32enne - Nella giornata di giovedì scorso, all’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, Ufficiali e Agenti di p.g ... (irpinianews.it)