Shelton-Mpetshi Perricard oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Basilea 2024 (Di domenica 27 ottobre 2024) Ben Shelton se la vedrà oggi contro Giovanni Mpetshi Perricard nella finale del torneo ATP 500 di Basilea 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor. Seconda finale in stagione per il tennista francese, che sta sbaragliando la concorrenza grazie al suo clamoroso servizio. Dopo la prestigiosa vittoria ai danni di Auger-Aliassime ne sono arrivate altre due contro Shapovalov e Rune, ma c’è ancora un ostacolo a separarlo dal titolo. Si tratta dell’americano Shelton, anche lui strepitoso al servizio come dimostrato nel corso della settimana. In semifinale ha rischiato di essere portato al terzo da Fils, salvo chiuderla in due e approdare all’atto conclusivo. Mpetshi Perricard ha vinto l’unico precedente, quest’anno sull’erba del Queen’s. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Bense la vedràcontro Giovanninella finale del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor. Seconda finale in stagione per il tennista francese, che sta sbaragliando la concorrenza grazie al suo clamoroso servizio. Dopo la prestigiosa vittoria ai danni di Auger-Aliassime ne sono arrivate altre due contro Shapovalov e Rune, ma c’è ancora un ostacolo a separarlo dal titolo. Si tratta dell’americano, anche lui strepitoso al servizio come dimostrato nel corso della settimana. In semifinale ha rischiato di essere portato al terzo da Fils, salvo chiuderla in due e approdare all’atto conclusivo.ha vinto l’unico precedente, quest’anno sull’erba del Queen’s.

