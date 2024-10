Ilgiorno.it - Settore turistico sostenibile. Il Lab in ateneo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Promuovere la crescitadel turismo attraverso la ricerca scientifica e le collaborazioni con partner nazionali e internazionali: è l’obiettivo di Responsible Tourism Lab, un progetto dell’Università Liuc diretto da Niccolò Comerio (nella foto), ricercatore di Politica economica. "Da anni – spiega Comerio – Liuc è impegnata nella ricerca sul: tra i temi approfonditi più di recente, il Giappone, una destinazione per la quale nell’ultimo decennio ilsi è rivelato un importante strumento in grado di supportare la crescita economica. Da qui, abbiamo poi sviluppato altre ricerche sul turismo in Italia, con un occhio su alcuni temi di grande attualità come l’impatto sullo sviluppo complessivo dei territori e sulla vita delle comunità, la diffusione di nuovi trend, come la richiesta di esperienze immersive, e fenomeni come l’overtourism.