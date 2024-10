Serie D / Ancona torna a respirare: 1-0 nel derby contro la Recanatese (Di domenica 27 ottobre 2024) Un’iniezione di fiducia necessaria per Boccardi e compagni con la rete di Alluci al 3?. Domenica 3 novembre al Riviera delle Palme ma forse senza tifosi dorici per decisione della Questura Ancona, 27 ottobre 2024 – L’Ancona può tornare a sorridere. derby fortunato quello contro i giallorossi di mister Filippi vinto all’ombra del Del Conero 1-0 dai padroni di casa. La rete di Alluci agli inizi, decisiva nonostante le ghiotte occasioni mancate di Martiniello e Amadori. Un’Ancona che sembra aver ritrovato la sua identità mostrandosi complessivamente più compatta a fronte della reattività avversaria, che seppur in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Raparo, ha saputo mantenere il pallino del gioco. Appena tre minuti giocati e Alluci sblocca subito la partita anticipando Del Bello su azione combinata. Fai clic qui per vedere lo slideshow. .com - Serie D / Ancona torna a respirare: 1-0 nel derby contro la Recanatese Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) Un’iniezione di fiducia necessaria per Boccardi e compagni con la rete di Alluci al 3?. Domenica 3 novembre al Riviera delle Palme ma forse senza tifosi dorici per decisione della Questura, 27 ottobre 2024 – L’puòre a sorridere.fortunato quelloi giallorossi di mister Filippi vinto all’ombra del Del Conero 1-0 dai padroni di casa. La rete di Alluci agli inizi, decisiva nonostante le ghiotte occasioni mancate di Martiniello e Amadori. Un’che sembra aver ritrovato la sua identità mostrandosi complessivamente più compatta a fronte della reattività avversaria, che seppur in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Raparo, ha saputo mantenere il pallino del gioco. Appena tre minuti giocati e Alluci sblocca subito la partita anticipando Del Bello su azione combinata. Fai clic qui per vedere lo slideshow.

