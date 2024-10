Real Madrid Thcouaméni e Camavinga più difensori che centrocampisti | dov’è la qualità in mezzo?|Estero

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) 2024-10-27 16:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Fracaso. Ilcade rovinosamente in casa contro il Barcellona nel Clasìco e scivola a -6 in classifica dopo un 4-0 interno che fa porre molti quesiti sulla squadra di Carlo Ancelotti. Dal caso Mbappé, finito otto volte in fuorigioco, alla situazione di Jude Bellingham, ancora a zero gol dopo una stagione scorsa da assoluto protagonista. Ci si deve interrogare, però, anche sul centrocampo, una volta punto forte delle merengues e che si riscopre ora orfano di Toni Kroos, il cui addio è stato decisamente sottovalutato. DELUSIONE – Ilha perso un centrocampista con caratteristiche uniche e, nel frattempo, non ha avuto da Aurélien Tchouaméni e Eduardol’apporto che ci si sarebbe aspettato.