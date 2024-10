Ilfoglio.it - Raffaele Cascone: “Non è più l’epoca dei cantanti arruolati in politica”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Qualcuno si sarà ricordato, nella recente diatriba sui titoli di studio dei politici, di quelche “è contento, non si è mai laureato, ma ha studiato e guarisce la gente”, citato nella canzone “Venderò” di Edoardo Bennato, ballata sempre attuale contro il conformismo. E qualcuno ricorderà quelcitato anche nel brano “Pronti a salpare” del 2015, come chi “predicava in tempi non sospetti che il rock è un sentimento che appartiene a tutti”.esiste davvero e chissà se è d’accordo con il cantautore napoletano, il quale gratificato del Premio Tenco s’è tolto un po’ di sassolini dalle scarpe ricordando come dovette piegarsi anche lui, per il successo, alla sinistra dei Festival dell’Unità (già satireggiata nell’impietoso “Feste di piazza” scritto con Patrizio Trampetti e mai scalettato nei concerti).