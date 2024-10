Quotidiano.net - Prestige nel futuro. Più comfort e sostenibilità

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un multiscafo di 17 metri con ildi un monoscafo, consumi di carburante ridotti, un layout che esalta gli spazi disponibili e un profilo stilistico e funzionale che rivela un know how fortemente italiano. Ed eccolo l’M7, motor yacht di ultima generazione e gioiello di ’’, scintillante brand della galassia del Gruppo Beneteau, colosso della nautica da diporto e holding dall’anima decisamente francese ma con un forte connotazione ’italienne’ se è vero che alcune delle sue barche più innovative proprio diescono dal complesso cantieristico di Monfalcone. Certo, per ammirare l’M7 e vederlo in acqua bisognerà attendere l’edizione 2025 del Cannes Yachting Festival e per conoscere dettagli tecnici più precisi sarà necessario aspettare il prossimo ’Boot Dusseldorf’. Ma la genetica è già intuibile.